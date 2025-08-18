Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

K-pop é destaque em programação gratuita em shopping no Eusébio

Nos sábados de agosto, o Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, promove programação gratuita para os fãs de k-pop e k-dramas
Autor Lillian Santos
O universo do k-pop é atração principal na programação do Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, durante o mês de agosto. Na agenda especial iniciada no dia 16, o estabelecimento recebe os fãs da cultura sul-coreana com atrações musicais e eventos artísticos nos sábados de agosto.

Veja locais | Cinemas em Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10

Na programação gratuita, o público poderá assistir a apresentações de artistas covers de grupos de k-pop que dominam as paradas musicais, gincanas e brincadeiras, além de lojinhas temáticas de idols e atores de k-dramas.

Neste sábado, 23, a partir das 16 horas, os presentes vão se divertir com o Random Play Dance e fazer acessórios diversos dos seus cantores favoritos. No mesmo horário, o dia 30 terá quiz temático com os participantes e oficina de personalização de almofadas.

Leia também | Filmes sul-coreanos são exibidos em sessões gratuitas no São Luiz

Confira programação de k-pop no Terrazo Shopping

23 de agosto, a partir das 16 horas

  • Pocket shows de K-pop
  • Random Play Dance
  • Gincana K-pop 4ever
  • Quiz temático
  • Ateliê de acessórios
  • Lojinha temática
  • Espaço Instagramável

30 de agosto, a partir das 16 horas

  • Gincana K-pop 4ever
  • Quiz temático
  • Personalização de almofadas com temas de K-pop e Doramas
  • Lojinha temática
  • Espaço Instagramável

Mês do K-pop no Terrazo Shopping

  • Quando: sábados 23 e 30 de agosto, a partir das 16 horas
  • Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
  • Mais informações: @terrazoshopping
  • Gratuito

