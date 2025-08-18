K-pop é destaque em programação gratuita em shopping no Eusébio

Nos sábados de agosto, o Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, promove programação gratuita para os fãs de k-pop e k-dramas

O universo do k-pop é atração principal na programação do Terrazo Shopping , localizado no Eusébio, durante o mês de agosto. Na agenda especial iniciada no dia 16, o estabelecimento recebe os fãs da cultura sul-coreana com atrações musicais e eventos artísticos nos sábados de agosto.

Na programação gratuita, o público poderá assistir a apresentações de artistas covers de grupos de k-pop que dominam as paradas musicais, gincanas e brincadeiras, além de lojinhas temáticas de idols e atores de k-dramas.

Neste sábado, 23, a partir das 16 horas, os presentes vão se divertir com o Random Play Dance e fazer acessórios diversos dos seus cantores favoritos. No mesmo horário, o dia 30 terá quiz temático com os participantes e oficina de personalização de almofadas.

Confira programação de k-pop no Terrazo Shopping

23 de agosto, a partir das 16 horas

Pocket shows de K-pop



Random Play Dance



Gincana K-pop 4ever



Quiz temático



Ateliê de acessórios



Lojinha temática



Espaço Instagramável

30 de agosto, a partir das 16 horas

Gincana K-pop 4ever



Quiz temático



Personalização de almofadas com temas de K-pop e Doramas



Lojinha temática



Espaço Instagramável

Mês do K-pop no Terrazo Shopping