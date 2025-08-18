K-pop é destaque em programação gratuita em shopping no Eusébio

K-pop é destaque em programação gratuita em shopping no EusébioNos sábados de agosto, o Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, promove programação gratuita para os fãs de k-pop e k-dramas
O universo do k-pop é atração principal na programação do Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, durante o mês de agosto. Na agenda especial iniciada no dia 16, o estabelecimento recebe os fãs da cultura sul-coreana com atrações musicais e eventos artísticos nos sábados de agosto.
Na programação gratuita, o público poderá assistir a apresentações de artistas covers de grupos de k-pop que dominam as paradas musicais, gincanas e brincadeiras, além de lojinhas temáticas de idols e atores de k-dramas.
Neste sábado, 23, a partir das 16 horas, os presentes vão se divertir com o Random Play Dance e fazer acessórios diversos dos seus cantores favoritos. No mesmo horário, o dia 30 terá quiz temático com os participantes e oficina de personalização de almofadas.
Confira programação de k-pop no Terrazo Shopping
23 de agosto, a partir das 16 horas
- Pocket shows de K-pop
- Random Play Dance
- Gincana K-pop 4ever
- Quiz temático
- Ateliê de acessórios
- Lojinha temática
- Espaço Instagramável
30 de agosto, a partir das 16 horas
- Gincana K-pop 4ever
- Quiz temático
- Personalização de almofadas com temas de K-pop e Doramas
- Lojinha temática
- Espaço Instagramável
Mês do K-pop no Terrazo Shopping
- Quando: sábados 23 e 30 de agosto, a partir das 16 horas
- Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)
- Mais informações: @terrazoshopping
- Gratuito