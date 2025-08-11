Como está a saúde de Fausto Silva hoje? Saiba últimas notícias

Como está a saúde de Fausto Silva hoje? Saiba últimas notíciasApresentador de 75 anos passou por transplante de fígado e retransplante de rim e segue internado desde maio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.
Após passar por duas cirurgias de transplante na última semana — de fígado e de rim —, Faustão foi extubado no sábado, 9, e, segundo os médicos, apresenta evolução positiva.
Saúde de Faustão: apresentador passa por extubação e melhora no quadro
A informação sobre a extubação foi divulgada e confirmada pela assessoria do apresentador. O filho de Faustão, João Silva, também compartilhou a notícia nas redes sociais, afirmando que o pai “está bem”.
O boletim médico mais recente, divulgado na quinta-feira, 7, aponta que o comunicador vem respondendo bem ao tratamento e ao processo de reabilitação clínica e nutricional.
Cirurgias recentes de Fausto Silva
Nos dias 7 e 8 de agosto, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim, procedimento que já estava programado há cerca de um ano, segundo informações do Metrópoles. A equipe médica responsável destacou que o apresentador se recupera de forma satisfatória.
No domingo, 10, Dia dos Pais, Faustão recebeu a visita dos três filhos — Lara, João e Rodrigo. A esposa, Luciana Cardoso, não pôde comparecer por estar gripada.
Histórico de internações e transplantes do apresentador
Esta não é a primeira vez que Faustão passa por procedimentos complexos. Em agosto de 2023, ele recebeu um transplante cardíaco após ocupar o segundo lugar na fila de espera; o doador foi o jogador de futebol de várzea Fábio Cordeiro da Silva, vítima de um AVC.
Já em 2024, o apresentador passou pelo primeiro transplante de rim, necessário devido ao comprometimento renal desde o transplante de coração, período em que fazia hemodiálise. Na ocasião, Faustão ficou quase dois meses na fila de espera.
Internação atual de Faustão e acompanhamento médico
Desde que deu entrada no hospital, há quase 80 dias, Faustão tem recebido acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, passando por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilizar seu quadro.
A infecção bacteriana que motivou a internação foi caracterizada como sepse, condição grave que pode levar à falência de órgãos.
Em entrevista concedida ao Fantástico em agosto de 2024, após o transplante de rim, Faustão falou sobre os desafios de saúde:
“Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga. E, mesmo assim, precisei fazer transplante de coração. Agora tenho que cuidar da parte física, fazer fisioterapia e ginástica. Isso é fundamental”.