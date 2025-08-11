Como está a saúde de Fausto Silva hoje? Saiba últimas notícias

Fausto Silva está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda associada à sepse. / Crédito: Reprodução/Instagram @faustosilvaofcial

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Após passar por duas cirurgias de transplante na última semana — de fígado e de rim —, Faustão foi extubado no sábado, 9, e, segundo os médicos, apresenta evolução positiva.

Saúde de Faustão: apresentador passa por extubação e melhora no quadro A informação sobre a extubação foi divulgada e confirmada pela assessoria do apresentador. O filho de Faustão, João Silva, também compartilhou a notícia nas redes sociais, afirmando que o pai "está bem". O boletim médico mais recente, divulgado na quinta-feira, 7, aponta que o comunicador vem respondendo bem ao tratamento e ao processo de reabilitação clínica e nutricional. Cirurgias recentes de Fausto Silva Nos dias 7 e 8 de agosto, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim, procedimento que já estava programado há cerca de um ano, segundo informações do Metrópoles. A equipe médica responsável destacou que o apresentador se recupera de forma satisfatória.

Já em 2024, o apresentador passou pelo primeiro transplante de rim, necessário devido ao comprometimento renal desde o transplante de coração, período em que fazia hemodiálise. Na ocasião, Faustão ficou quase dois meses na fila de espera. Internação atual de Faustão e acompanhamento médico Desde que deu entrada no hospital, há quase 80 dias, Faustão tem recebido acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, passando por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilizar seu quadro. A infecção bacteriana que motivou a internação foi caracterizada como sepse, condição grave que pode levar à falência de órgãos.