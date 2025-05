Djonga faz show em Fortaleza em agosto; saiba sobre ingressos

Marcado para ocorrer no dia 15 de agosto, Djonga faz show no Shopping Riomar Fortaleza e apresenta novo álbum

O rapper Djonga vem a Fortaleza para show no mês de agosto. Apresentando a turnê “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, o evento ocorre no dia 15, no Shopping Riomar Fortaleza.

Conhecido pelos sucessos “Bença”, “Solto”, “Leal”, “João e Maria”, “Da lua”, “O mundo é nosso” e outras canções do gênero, o artista apresenta, na Capital, seu mais recente álbum, que conta com participações de Milton Nascimento, Samuel Rosa e outros nomes da música nacional.