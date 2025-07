Solange Almeida e Márcia Fellipe se reúnem em festival de forró

No dia 16 de agosto, a Arena Castelão é palco para apresentações de mulheres importantes do forró cearense. Reunindo Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida , Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia , o Festival Forró & Mulher estreia em Fortaleza com a proposta de fortalecer a presença feminina no gênero musical.

Com apresentações marcadas para iniciar às 18 horas, os ingressos para o Festival Forró & Mulher estão à venda no site Meu Bilhete, com valores a partir de R$ 50.

O público também pode adquirir os ingressos nos pontos físicos localizados nas lojas Casa do Celular (unidades da avenida Barão do Rio Branco, 1009 - Centro, e da avenida Lineu Machado, 419 - Parangaba) e Homem do Sapato (na avenida Sen. Virgílio Távora, 1050 - Meireles, e no Shopping RioMar Fortaleza).

Confira os shows do Festival Forró & Mulher:

Solange Almeida



Márcia Fellipe



Eliane



Samyra Show



Mara Pavanelly



Galícia

Festival Forró & Mulher