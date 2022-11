Câmara concede o título de cidadã de Fortaleza à cantora Mara Pavanelly 

A Câmara Municipal aprovou, em sessão realizada nesta quinta-feira, 3, o título de cidadã Honorária de Fortaleza a Zilmara Maria de Moraes Barros, conhecida como a cantora Mara Pavanelly. A proposta, de autoria do vereador Veríssimo Freitas (Republicanos), destaca a carreira musical da artista nas bandas "Forrozão Tropikália", "Garota Safata", ao lado de Wesley Safadão, e da banda furacão do Forró".

O texto defende que Mara, que hoje está em carreira solo, "realiza diversos shows por todo o estado do Ceará, em especial no Município de Fortaleza, movimentando a economia e o setor de eventos de nossa cidade, além de gerar empregos diretos e indiretos em suas apresentações". Além disso, o parlamentar acrescenta que a cantora "possui uma relação familiar com Fortaleza, sempre valorizando nossa gente e terra por onde passa".

Em outra justificativa, o vereador completa: "Em 2019 a artista lançou o projeto autoral 'playlist da Mara', gravado ao vivo em Fortaleza. O projeto audiovisual é formatado com um repertório que inclui um mix de músicas e sucessos autorais, contando ainda com participações especiais como Eliano, banda Desejo de Menina, Tony Guerra, Zezo, Banda Calcinha Preta entre outros artistas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags