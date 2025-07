Torresmo é tema de festival que acontece em agosto em Fortaleza

Segunda edição do Torresmofest, festival de torresmo, acontece durante três dias no RioMar Fortaleza e segue para o RioMar Kennedy

Um dos petiscos mais queridos pelos brasileiros, o torresmo ganha um festival de três dias no RioMar Fortaleza e segue para mais três dias no shopping RioMar Kennedy. Do dia 31 de julho ao 3 de agosto, a segunda edição do Torresmofest ocorre no shopping do bairro Papicu. No dia 7 de agosto, o evento chega ao RioMar Kennedy e vai até o dia 10.

Em ambos os shoppings, o Torresmofest toma lugar no estacionamento e acontece entre 12 e 22 horas. Com torresmos a partir de R$ 35, o evento conta com mais de 20 expositores e um cardápio de variação de torresmos como a pururuca, o torresmo de rolo e o tradicional de boteco.