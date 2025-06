Anitta reaparece na redes sociais após infecção bacteriana e procedimento estético

Rumores alegavam que a infecção foi adquirida devido ao procedimento estético feito no exterior

A artista publicou stories ao lado da supermodelo britânica Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofia Vergara. Já neste domingo, 29, voltou a se manifestar nas redes, primeiramente dançando e, em seguida, mostrando um look de festa.

Por conta da infecção, Anitta precisou cancelar um show marcado para o dia 18 de junho no São João de Campina Grande, na Paraíba. Após a cantora ter se ausentado, começaram a circular rumores na internet alegando que a infecção teria sido causada por uma cirurgia estética realizada nos Estados Unidos.

No entanto, no último dia 20, a assessoria da cantora negou qualquer relação entre a infecção e possíveis complicações cirúrgicas, afirmando que Anitta retornou ao Brasil dentro do prazo médico estabelecido.

Essa foi a primeira vez que a artista apareceu nas redes sociais após o procedimento estético. O novo visual surpreendeu os fãs e gerou comentários nas redes, especialmente no X — antigo Twitter: