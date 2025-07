Alceu Valença e Capital Inicial são atrações de festival na Taíba

Artistas são as primeiras atrações confirmadas do Festival do Escargot e Frutos do Mar, que vai acontecer em setembro em São Gonçalo do Amarante

Alceu Valença e Capital Inicial são as primeiras atrações confirmadas no XXIV Festival do Escargot e Frutos do Mar, que vai acontecer na Praia da Taíba, localizada em São Gonçalo do Amarante, no dia 13 de setembro.

Ainda não há informações sobre os horários dos shows. A divulgação das atrações está sendo realizada nas redes sociais da Prefeitura do município, que continuará confirmando novos nomes nos próximos meses.