Capital Inicial faz show em Fortaleza em 2025; veja o que se sabe

A banda Capital Inicial volta a Fortaleza para show comemorativo em 2025, no Iguatemi Hall. A informação foi antecipada com exclusividade ao Vida&Arte nesta terça-feira, 10.

Show em Fortaleza celebra 25 anos do álbum “Capital Inicial - Acústico MTV”

Celebrando os 25 anos do álbum “Capital Inicial - Acústico MTV”, a banda de rock inicia a turnê comemorativa em março do próximo ano, com show de abertura na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

Ainda sem detalhes de quando será a apresentação em Fortaleza, a previsão é de que o show aconteça ainda no primeiro semestre, com chances de ocorrer durante o mês de maio. Durante esse período, a banda estará fazendo shows em outras cidades do Norte e Nordeste, como Natal (03/05), Recife (10/05), Belém (17/05) e Salvador (24/05).