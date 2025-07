Alckmin, Camilo e Elmano lamentam morte de Preta Gil; veja outros políticos

Cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023, passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Preta morreu nos EUA, onde buscava tratamento experimental

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do pai de Preta, o cantor e compositor Gilberto Gil .

Políticos brasileiros lamentaram a morte da cantora Preta Gil , que faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos. A artista não resistiu às complicações do tratamento contra o câncer, conduzido nos Estados Unidos.

“Nos solidarizamos com a família Gil, amigos, fãs e todos que foram tocados por sua arte e sua luz. Que seu legado de amor, liberdade e resistência siga vivo em nossos corações. Descanse em paz, Preta”, escreveu Elmano nas redes sociais .

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mencionou a “imensa vontade de viver” da cantora. “Mesmo diante das maiores adversidades, foi um exemplo de coragem e esperança para todos nós”.

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), publicou : “Preta Gil, o Brasil agradece sua luz e se engrandece com o exemplo de sua coragem!”.

A vice-governadora Jade Romero (MDB) e o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira , também lamentaram a morte.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), apontou que “a música brasileira está de luto”. Perdemos Preta Gil, uma grande artista, mulher corajosa e inspiração para tantos.

“Filha do ícone Gilberto Gil, Preta brilhou com sua autenticidade, sua voz marcante e sua alegria contagiante”, acrescentou.

Ao nível nacional, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também se manifestou nas redes sociais.

“A partida de Preta torna o mundo mais silencioso, menos iluminado. Sua gargalhada e seu brilho no olhar já fazem uma imensa falta”, iniciou.

“O Brasil inteiro se mobilizou em amor e orações pela sua recuperação”, continuou Janja. “Preta, levaremos você sempre juntinho de nós”, finalizou.

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), foi um dos primeiros políticos a se manifestar na noite deste domingo.

“Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a Gilberto Gil e toda sua família e amigos”.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota (Republicanos), fez publicação no X, afirmando que “a partida precoce de Preta Gil entristece o País”.

“Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico”, completou o deputado.

Aloizio Mercadante (PT), presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), emitiu nota de pesar.

“Alegre, Preta arrastou multidões pelas ruas do país com mensagens de amor. Lutou contra o racismo e por respeito à diversidade”, escreveu. Também manifestou solidariedade ao “amigo” Gilberto Gil.

Preta tratava câncer

Nos EUA, Preta passou as últimas semanas, onde buscava um tratamento experimental contra a doença. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, passando por quimioterapia, radioterapia e cirurgia.



Preta Gil construiu uma carreira diversa na música, na televisão e nos negócios.

Ao longo de sua trajetória, destacou-se como ativista em pautas como o combate à gordofobia e ao racismo, e a defesa da liberdade de expressão e da diversidade.



