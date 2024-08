Carreta bate em ônibus de César Menotti e Fabiano em Minas Gerais

O acidente envolvendo o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano aconteceu na manhã deste sábado, 3, entre São José do Goiabal e Rio Casca; saiba detalhes

Apenas Menotti estava no veículo , que seguia para Conceição de Castelo, na região serrana do Espírito Santo , onde a dupla deveria se apresentar na noite deste sábado, 3. O ocorrido interrompeu o tráfego na região.

O sinistro aconteceu na BR-262, entre São José do Goiabal, na Região Central, e Rio Casca, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Além do veículo da dupla, outra carreta também foi atingida pelo caminhão, ficando com a dianteira danificada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , uma carreta da empresa Transpes, que tem sede em Betim, trafegava com excesso lateral da carga e acabou atingindo o ônibus , que quase caiu da ponte por onde passava, tendo parado no guard rail.

O cantor César Menotti, que estava no veículo, não sofreu ferimentos e disse que está providenciando uma forma de seguir viagem.

De acordo com o planejamento, a dupla deve seguir para Barão de Cocais, no Vale do Aço, em Minas Gerais, onde têm show marcado para amanhã, na 50ª Festa dos Pés de Pomba.