Músico italiano Andrea Bocelli faz shows no Brasil em novembro

Andrea Bocelli , um dos nomes mais relevantes da música clássica , vem ao Brasil para duas apresentações nos dias 21 e 22 de novembro. Na ocasião, o artista irá celebrar suas três décadas de carreira com shows no Mercado Livre Arena Pacaembu, localizado na cidade de São Paulo.

Tenor italiano, Bocelli é conhecido por diversas canções que ultrapassaram gerações, como “Con te partirò (Time To Say Goodbye)”, “The Prayer”, “Vivo per lei”, “Canto della terra” e “Per Amore”.

Na capital paulista, os shows de Andrea Bocelli vão contar com a presença de orquestra e coral, além da participação de artistas convidados.

Os ingressos para as apresentações do músico no Brasil já estão à venda no site Eventim, com valores a partir de R$ 395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira). Também há opção de “ecoticket”, com valor a partir de R$ 513,50, que será revertido para instituição de caridade.

Andrea Bocelli no Brasil

Quando: sexta-feira, 21, e sábado, 22 de novembro de 2025, às 20h30min



sexta-feira, 21, e sábado, 22 de novembro de 2025, às 20h30min Onde: Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu, São Paulo)



Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu, São Paulo) Quanto: a partir de R$ 395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira)



a partir de R$ 395 (meia-entrada) e R$ 790 (inteira) Vendas e mais informações: Eventim



