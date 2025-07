HBO, Netflix e Paramount+: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia das séries “Chespirito: Sem Querer Querendo” e “Dexter: Ressurreição” , confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max



A história de Roberto Gómez Bolaños, um homem cujo desejo de fazer rir o levou a criar as histórias e personagens mais cativantes da televisão, cheios de ternura e humor, pelos quais fez o mundo inteiro se apaixonar. Uma viagem pela sua infância e pela sua vida entre as décadas de 50 e 80, que nos conta como um jovem com um sonho conseguiu conquistar um lugar para si na nascente indústria televisiva. E que na busca de ser amado e reconhecido acabou por sacrificar tudo.

Clique aqui para ver o trailer

Paramount+



Embora a morte de Dexter (Michael C. Hall) tenha parecido definitiva, novas questões surgem: ele realmente está morto? Ou sua história ganhou uma nova chance de continuar? A trama se desenrola com foco em Harrison (Jack Alcott), filho de Dexter, que carregava o trauma e a complexa herança deixada por seu pai. Após atirar em Dexter no desfecho de New Blood, Harrison agora enfrenta a batalha interna entre seguir os passos sombrios de seu pai ou quebrar o ciclo de violência. Com flashbacks e reviravoltas intrigantes, a série explora se Dexter está completamente fora do jogo ou se algum aspecto de sua mente meticulosa e sombria vive em seu legado.

Clique aqui para ver o trailer