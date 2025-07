Esteban Tavares faz show em Fortaleza neste fim de semana

Nome popular no indie pop nacional, o cantor Esteban Tavares se apresenta neste sábado, 5, em Fortaleza. Trazendo a turnê que comemora os 10 anos de lançamento do álbum “Saca la Muerte de tu Vida”, o artista fará um show no formato “voz e violão” na Opera Music Bar, localizado no bairro Parangaba.

