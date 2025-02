Kendrick Lamar ganha cinco grammys com uma música; veja ganhadores

Kendrick lamar ganha cinco grammys com uma música apenas / Crédito: Frazer Harrison/divulgação

A Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos realizou neste domingo,2, a 67ª edição do Grammy Awards. A principal premiação da música mundial aconteceu na Crypto.com Arena, na cidade norte-americana de Los Angeles. Um dos principais destaques da noite foio rapper Kendrick Lamar, que ganhou cinco estatuetas com uma só música. A conquista do artista se deve à polêmica faixa "Not Like Us" que faz críticas a Drake, incluindo uma acusação de ser um "pedófilo certificado".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro nome de destaque foi Beyoncé, que liderava com 11 as indicações e levou pela primeira vez o prêmio de Álbum do Ano com “Cowboy Carter”. Além da categoria, ela alcançou o marco de artista mais indicada da história da premiação, com 99 prêmios.

Além da carioca, Eliane Elias e Hamilton de Holanda concorriam na categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino, representando o Brasil. Milton Nascimento também recebeu indicação ao prêmio por Melhor Álbum Vocal de Jazz, mas infelizmente não ganhou e foi impedido de assistir a premiação pela produção do evento. Para a surpresa de muitos telespectadores, o cantor “The Weeknd” voltou ao Grammy após críticas à academia da premiação. Segundo os responsáveis do evento aconteceram mudanças que conferiram maior diversidade à banca jurados que escolhem os vencedores. Nesta edição, o Grammy realizou arrecadação de doações devido às queimadas que avançaram por Los Angeles. Entre as homenagem do estado norte-americano da Califórnia foi feita por Lady Gaga e Bruno Mars, que cantaram “California Dreamin'”, de The Mamas & the Papas.

Os bombeiros de Los Angeles também subiram ao palco do Grammy para serem reverenciados pela plateia, agradecer o apoio da Academia, que levantou dinheiro para os atingidos pelas chamas, e entregar o principal prêmio da noite para Beyoncé. Na cerimônia o britânico Liam Payne, o brasileiro Sérgio Mendes e os norte-americanos Tito Jackson e Marianne Faithfull foram alguns dos nomes que receberam a tradicional homenagem aos artistas que morreram no ano anterior. O Grammy ainda homenageou Quincy Jones com um show tributo ao produtor musical. Confira abaixo os principais indicados e vencedores da premiação:

Álbum do ano André 3000 - “New Blue Sun”

Beyoncé - “Cowboy Carter” (vencedor)

Billie Eilish - “Hit Me Hard and Soft”

Chappell Roan - “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX -“Brat”

Jacob Collier - “Djesse Vol. 4”

Sabrina Carpenter - “Short 'n’ Sweet”

Taylor Swift - “The Tortured Poets Department”

Música do ano

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Lady Gaga and Bruno Mars – “Die With a Smile”

Taylor Swift featuring Post Malone – “Fortnight”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us” (vencedor)

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Gravação do ano The Beatles - “Now and Then”

Beyoncé - “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Charli XCX - “360”

Kendrick Lamar - “Not Like Us” (vencedor)

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone - “Fortnight”

Melhor performance de dupla ou grupo pop “Us” — Gracie Abrams ft. Taylor Swift

“Levii’s Jeans” — Beyoncé ft. Post Malone

“Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

“The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

“Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars (vencedor)

Melhor álbum pop latino

Anitta – Funk Generation

Luis Fonsi – El Viaje

Kany García – García



Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran (vencedora)

Kali Uchis - Orquídea Melhor artista revelação Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan (vencedora)

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor álbum country Cowboy Carter - Beyoncé (vencedor)

F-1 Trillion - Post Malone

Deeper Well - Kacey Musgraves

Higher - Chris Stapleton

Whirlwind - Lainey Wilson Melhor álbum pop vocal

Short 'n' Sweet - Sabrina Carpenter (vencedor)

HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

Eternal sunshine - Ariana Grande

Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess - Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT - Taylor Swift

Melhor álbum de rap Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii - “Alligator Bites Never Heal” (vencedora)

Eminem - “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin - “We Don’t Trust You”

J. Cole - “Might Delete Later”

Melhor álbum vocal de jazz

Journey in Black - Christie Dashiell

Wildflowers Vol. 1 - Kurt Elling & Sullivan Fortner

A Joyful Holiday - Samara Joy (vencedor)

Milton + Esperanza - Milton Nascimento & esperanza spalding

My Ideal - Catherine Russell & Sean Mason Melhor música para mídia visual

“Ain’t No Love in Oklahoma” - Luke Combs

“Better Place” - NSYNC & Justin Timberlake

“Can’t Catch Me Now” - Olivia Rodrigo

“It Never Went Away” - Jon Batiste (vencedor)



“Love Will Survive” - Barbra Streisand Melhor trilha sonora de mídia visual

"Ficção Americana"

"Rivais"

"A Cor Púrpura"

"Duna: Parte Dois" (vencedor)

"Shogun" Melhor álbum de música alternativa

Wild God - Nick Cave & The Bad Seeds

Charm, Clairo

The Collective - Kim Gordon

What Now - Brittany Howard

All Born Screaming - St. Vincent (vencedor) Melhor performance de música alternativa “Neon Pill" - Cage the Elephant

“Song of the Lake" - Nick Cave & The Bad Seeds

“Starburster" - Fontaines D.C.

“BYE BYE" - Kim Gordon

“Flea" - St. Vincent (vencedor) Produtor do ano, música não-clássica Alissia



Daniel Nigro (vencedor)



Dernst 'D'Mile' Emile II



Ian Fitchuk



Mustard Melhor álbum de rock “Happiness Bastards” — The Black Crowes

“Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

“TANGK” — Idles

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Hackney Diamonds” — The Rolling Stones (vencedor)

“No Name” — Jack White Melhor música de rock "Beautiful People" - The Black Keys

"Broken Man" - St. Vincent (vencedor)

"Dark Matter" - Pearl Jam

"Dilemma" - Green Day

"Gift Horse" - IDLES Melhor performance de rock

The Beatles - “Now and Then” (vencedor)

The Black Keys - “Beautiful People (Stay High)”

Green Day - “The American Dream Is Killing Me”

Idles - “Gift Horse”

Pearl Jam - “Dark Matter”

St. Vincent - “Broken Man”

Melhor videoclipe

Tailor Swif - A$AP Rocky

360 - Charli xcx

Houdini - Eminem

Not Like Us - Kendrick Lamar (vencedor)

Fortnight - Taylor Swift Featuring Post Malone

Melhor música de rap

Asteroids - Rapsody Featuring Hit-Boy

Carnival - ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) Featuring Rich The Kid & Playboi Carti

Like That - Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

Not Like Us - Kendrick Lamar (vencedor)

Yeah Glo! - GloRilla

Melhor performance de rap melódico “Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

“Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

“We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

“Big Mama” — Latto

“3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu (vencedor) Melhor performance de rap

Cardi B - “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem - “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - “Like That”

Glorilla - “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us” (vencedor) Melhor álbum de R&B Chris Brown - “11:11 (Deluxe)” (vencedor)

Lalah Hathaway - “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye - “Algorithm”

Usher - “Coming Home”

Melhor música de R&B After Hours – Kehlani

Burning – Tems

Here We Go (Uh Oh) - Coco Jones

Ruined Me - Muni Long

Saturn - SZA (vencedor)

Compositor do ano, música não-clássica Jessi Alexander

Amy Allen (vencedor)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Melhor álbum de música urbana nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Rayo - J Balvin

FERXXOCALIPSIS - Feid

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN - Residente (vencedor)

att. - Young Miko