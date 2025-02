Kendrick Lamar divide palco do Super Bowl com SZA e Serena Williams

Apresentado pelo ator Samuel L. Jackson o rapper Kendrick Lamar realizou apresentação no intervalo do jogo Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs

O rapper Kendrick Lamar, um dos grandes destaque do Grammy 2025, realizou a apresentação do show do intervalo do Super Bowl LIX. O evento aconteceu na noite neste domingo, 9, era aguardado desde setembro.

A cantora SZA, a tenista Serena Williams e o DJ Mustard também participaram do show do evento. Além desses convidados, o ator Samuel L. Jackson esteve no palco para representar o personagem Tio Sam. Ele também foi responsável por apresentação o artista.