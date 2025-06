Pianista Amaro Freitas retorna a Fortaleza com show em julho

Com show no dia 19 de julho, no Teatro do Dragão do Mar, o pianista pernambucano Amaro Freitas apresenta o álbum "Y’Y" / Crédito: Helder Tavares/ Divulgação

O pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas fará um show em Fortaleza no dia 19 de julho, no Teatro do Dragão do Mar. Considerado um dos maiores representantes contemporâneos do jazz brasileiro, Amaro retorna ao Ceará com o show “Y’Y”, do álbum homônimo lançado em março de 2024 pelo selo americano Psychic Hotline.

Com horário e valores ainda não divulgados, o concerto deve seguir o padrão dos demais shows da turnê, que vem sendo realizada pelo Brasil e outros países, e contará com participações especiais que aparecem no disco. Ancestralidade e conexão com a floresta são exploradas no álbum "Y'Y", de Amaro Freitas Em 2020, o pianista pernambucano foi atraído para Manaus, na bacia amazônica, para conviver com a comunidade indígena Sateré Mawé. Esse encontro inspirou o álbum "Y'Y", no qual Amaro faz uma "homenagem à floresta Amazônica e aos rios do Norte do Brasil". A produção musical do álbum "Y'Y" foi orquestrada pelo próprio Amaro Freitas, com Laércio Costa e Vinicius Aquino, mixado por Vinicius Aquino e masterizado por Kevin Reeves.