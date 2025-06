The Walking Dead Daryl Dixon: Nova temporada ganha data de estreia

Norman Reedus retorna para terceira temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon". Além da série, a franquia segue em exibição com outras duas produções.

A série original da franquia "The Walking Dead" teve oficialmente 11 temporadas. Lançada em 2010, ficou no ar por 12 anos , encerrando em 2022.

No Brasil, a produção está disponível no Disney+, enquanto as duas primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video.

Além de "Daryl Dixon", a franquia possui mais dois derivados em produção. "The Walking Dead: Dead City" e "The Walking Dead: The Ones Who Lives".

O primeiro traz o personagem Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohen) como os protagonistas.