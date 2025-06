My Chemical Romance anuncia show no Brasil em 2026; saiba mais

A banda My Chemical Romance vem ao Brasil para show único em 2026. A novidade foi confirmada nesta segunda-feira, 23, pelos próprios artistas, após semanas de especulações que animaram os fãs do grupo.

Com nova turnê marcada para iniciar em julho deste ano nos Estados Unidos, o grupo de pop-punk também irá passar por países da América do Sul, como Chile, Peru, Colômbia e Argentina. Conforme a publicação, a banda The Hives fará a apresentação de abertura em todas as localidades.

No Brasil, o show do My Chemical Romance ocorre no dia 5 de fevereiro do próximo ano, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O momento nostálgico deve agradar aos fãs da banda, que tem entre os sucessos as canções “I’m not okay”, “Helena” e “Welcome to Black Parade”.

A venda geral dos ingressos tem início nesta sexta-feira, 27, a partir das 12 horas, no site Eventim. Os valores estão a partir de R$ 197,50 (meia-entrada) e R$ 395 (inteira).