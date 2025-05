Bobbie Goods: evento gratuito ensina técnicas para colorir livros

Evento gratuito ocorre no domingo, 25, das 14h às 17h, na praça de alimentação do Shopping Riomar Fortaleza. Serão ensinadas técnicas para colorir Bobbie Goods

Um evento gratuito vai acontecer neste domingo, 25, com foco em técnicas para colorir Bobbie Goods - livros de "bichinhos fofos" que se tornaram febre nas redes sociais. O evento ocorre na praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza, das 14h às 17 horas.

Os “ Bobbie Goods ”, como ficaram conhecidos, tomaram conta das redes sociais e impulsionaram a venda de livros para colorir em todas as livrarias do Brasil. Eles se tratam de cadernos para colorir animais fofinhos e vêm tendo destaque principalmente entre a geração Z (nascidos de 1997 a 2010).

O workshop será ministrado por Lucas Medeiros , cujo perfil no instagram, o @ coresdolucas , reúne diversos vídeos de pinturas de Bobbie Goods, nova tendência que convida as pessoas a desacelerarem a rotina enquanto dão vida e cor aos desenhos de "bichinhos fofos".

Entre as atividades previstas, estão as técnicas básicas para pintar de forma mais uniforme (sem manchas), técnicas de iluminação e sombra, além de como aplicar texturas como madeira e vidro.

"Bobbie Goods", nome que se popularizou para designar livros de colorir, é uma referência à marca criada pela ilustradora norte-americana Abbie "Bobbie" Goveia, que divulga seu trabalho como “um reflexo do amor pela natureza, empatia pelo próximo e uma reconfortante nostalgia”. Depois dela, outras opções similares ao projeto da artista ganharam espaço nas prateleiras.

Quem é Lucas Medeiros?

Lucas Medeiros é criador do perfil @coresdolucas, no Instagram e no TikTok, e ensina técnicas de pintura dos Bobbie Goods e de livros similares. Foi cursando Design de Interiores que aprendeu a utilizar o ato de colorir como uma ferramenta de alívio do “estresse da rotina”. Ele acumula milhares de seguidores nas redes sociais.



Workshop Criativo de Técnicas de Pintura