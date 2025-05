Arlindo Cruz apresenta melhora e pode ter alta em breve, diz filha

Flora Cruz diz que Arlindo está estável e com vontade de viver; família espera que ele volte para casa em breve

A informação foi divulgada por sua filha, Flora Cruz, durante a 8ª edição do "Prêmio Sim à Igualdade Racial" , realizada na última quarta-feira, 7.

Internado desde o dia 29 de abril com pneumonia e derrame pleural , o cantor Arlindo Cruz tem demonstrado sinais positivos de recuperação e pode voltar para casa nos próximos dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Visivelmente emocionada, Flora conversou com a revista Quem e falou sobre o atual estado de saúde do pai. “Meu pai está bem, estável. Ele tem muita vontade de viver. Arlindão tem muito tesão em viver”, declarou, com os olhos marejados.

Desde que sofreu um AVC em 2017, Arlindo vive acamado, o que torna qualquer intercorrência de saúde motivo de preocupação. Apesar disso, ele continua surpreendendo a todos com sua resistência. “Quando a gente começa a desacreditar, ele mostra que ainda está ali, que quer viver com a gente”, disse a filha.

Flora contou ainda que a família está confiante na alta médica em breve. “Estamos nos preparando para recebê-lo em casa. Acreditamos que, no máximo em uma semana, ele estará de volta. Temos fé, temos amor, e isso tem nos sustentado”, afirmou.

Ela também agradeceu o carinho dos fãs, que têm enviado mensagens de apoio pelas redes sociais. “Recebemos tanto amor de novo… Isso fortalece. Se ele está vivo e nós seguimos firmes, é graças a esse carinho”, concluiu.