Jorge Vercillo e Xande de Pilares fazem show em festival no Ceará

Viçosa do Ceará se prepara para receber grandes nomes da música popular brasileira no Festival Viçosa Mel e Cachaça , que acontece de 19 a 21 de junho de 2025.

A abertura oficial do festival, na quinta-feira, 19, será marcada pela apresentação do cantor Davizão, que sobe ao palco do Complexo Turístico Igreja do Céu às 22 horas.

Na sexta-feira, 20, o destaque fica por conta de Jorge Vercillo, que retorna a Viçosa para um show às 22 horas, no palco Cristiano Pinho, dentro do Complexo Igreja do Céu.

O encerramento do festival, no sábado, 21, será em grande estilo com a apresentação de Xande de Pilares, às 22 horas, no mesmo local.