Festival Viçosa, Mel e Cachaça acontece em maio; veja atrações

A proposta do projeto é reunir música, gastronomia e tradição, promovendo a cultura local e impulsionando a economia regional. Entre as atrações confirmadas, estão os cantores Jorge Vercillo, Xande de Pilares e Davizão .

A cidade Viçosa do Ceará, distante 349 km de Fortaleza, será palco de mais uma edição do Festival Viçosa, Mel e Cachaça 2025 . O evento, que acontece entre os dias 19 e 21 de maio, já é consolidado como um dos mais importantes da Serra da Ibiapaba.

Nomes como Marinaldo do Bandolim, Luis José, Virgilio do Choro e Ciribah Soares também estão na programação. O festival exibe a tradicional Feira do Mel e da Cachaça, formada por produtores locais que oferecem aos visitantes a chance de degustar e adquirir produtos típicos da região.

Asa ações incluem o Espaço Gastronômico, com pratos tradicionais da culinária cearense, e o Espaço Agro, que promove palestras, oficinas e capacitações voltadas para o desenvolvimento do setor agrícola. A programação completa, com datas e horários, será divulgada no Instagram.