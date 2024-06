Morre Taylor Wily, ator de 'Hawaii Five-0’, aos 56 anos

Membro do elenco da série policial "Hawaii Five-0" (2010), ator havaiano Taylor Wily morreu aos 56 anos de idade

O ator havaiano Taylor Wily morreu na noite de quinta-feira, 20, aos 56 anos de idade. A informação foi confirmada pela KiTV News, emissora do Havaí, que detalhou que a causa da morte do artista ainda não foi identificada.

Nascido em 14 de junho de 1968, em Honolulu, capital do Havaí, Taylor foi lutador de artes marciais e de sumo. Construindo carreira no esporte, o havaiano chegou a ser considerado um dos principais nomes do sumo.

Como ator, iniciou sua trajetória nos anos 2000 ao participar do elenco de novelas da emissora estadunidense Fox. Seu papel de destaque foi na série policial “Hawaii Five-0” (2010), no qual interpretou o personagem Kamekona Tupuola.