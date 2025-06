Com infecção bacteriana, Anitta cancela show em Campina Grande

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por meio do canal de mensagens no Instagram, Anitta falou diretamente aos fãs e detalhou a situação. Segundo a cantora, o diagnóstico foi feito há alguns dias, mas ela acreditava que estaria recuperada a tempo do show. “Eu tinha certeza absoluta de que até hoje eu estaria bem”, afirmou.

A infecção já está sendo tratada com antibióticos intravenosos, mas o processo de recuperação tem sido mais lento do que o esperado. “Está tudo sob controle, mas o tratamento é lento. Sei que vai ficar tudo bem, tenho a torcida de vocês”, completou.

Outros cancelamentos devido a infecção bacteriana

Além do show em Campina Grande, Anitta também precisou cancelar sua participação em um evento diplomático sobre meio ambiente, que aconteceria no Rio de Janeiro com as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas).