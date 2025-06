Fricassê e estrogonofe: versões fáceis para o almoço de domingo

Cremosos e fáceis de fazer, estrogonofe e fricassê ganham versões com ingredientes acessíveis e sabores que agradam a todos; confira receitas

Apesar de parecidos, eles têm diferenças sutis. O strogonoff é um prato de origem russa adaptado ao paladar brasileiro, feito com carne ou frango em cubos e molho à base de creme de leite.

Uma receita prática e perfeita para um almoço em família. Leva frango desfiado, milho, requeijão e é finalizada com queijo e batata palha crocante.

Já o fricassê tem raízes francesas e é preparado com carnes desfiadas com coberturas crocantes ou gratinadas .

Releitura criativa e vegana do tradicional fricassê, essa receita combina creme de milho com leite vegetal, cogumelos refogados e uma deliciosa palha crocante de aipim.

Uma opção para variar o cardápio: carne moída temperada com azeitona, coberta com mussarela derretida e batata palha crocante.

Strogonoff clássico de frango ou carne

Prático e amado por gerações, o strogonoff clássico é daquelas receitas que nunca saem de moda. Veja como prepará-lo rápido para um almoço de domingo.

Ingredientes



2 tomates maduros sem casca e semente, picados



1 cebola picada



1 dente de alho ralado



400 g de coxão mole ou frango picados



Sal a gosto



1 lata de creme de leite



Ketchup e mostarda a gosto

Modo de preparo

Coloque em uma panela a cebola e o alho, refogue bem.

Coloque o tomate picado e refogue até ele secar.

Coloque a carne ou frango e o sal,

Deixe secar a água que irá e até dourar a carne ou o frango

Coloque o creme de leite, o ketchup e a mostarda

Sirva com arroz e batata palha ou outros acompanhamentos de sua preferência

Estrogonofe de linguiça

Uma versão econômica do clássico, o estrogonofe de linguiça surpreende pelo preparo descomplicado. A linguiça refogada com batatas (ou até mesmo com abóbora, para quem prefere uma opção mais leve) dispensa sal, pois o tempero da linguiça é suficiente.

Ingredientes

4 gomos de linguiça fresca



4 batatas médias



Água para ferver



1 lata de creme de leite



Azeite, salsinha e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Tire a pele das linguiças e despedace o miolo tirando as gorduras.

Coloque em uma panela para fritar com o azeite.

Quando estiver frito acresente as batatas cortadas em cubos pequenos

Acrescente água um pouco abaixo do nível da batata. Quando a água secar e as batatas estiverem cozidas, acrescente o creme de leite, salsinha e pimenta do reino a gosto.

Deixe apurar até engrossar e sirva com acompanhamentos de sua preferência.

Estrogonofe vegano de palmito

O estrogonofe vegano de palmito é uma alternativa leve ao prato tradicional. Com ingredientes simples, ele agrada veganos e não veganos. Ideal para quem busca uma refeição prática, sem ingredientes de origem animal.