5 sobremesas geladas e fáceis para o domingo

Musse de limão-siciliano (Imagem: Murilo Mazzo | Shutterstock) - Portal EdiCase

O domingo costuma ser um dia em que muitas pessoas se dedicam a reunir os amigos e entes queridos. Durante o almoço, no calor do verão, a sobremesa ganha destaque, sendo a oportunidade perfeita para criar delícias geladinhas e refrescantes. Pensando nisso, separamos algumas receitas para você surpreender seus amigos e familiares. Confira! Musse de limão-siciliano Ingredientes 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite gelado

1/2 xícara de chá de suco de limão -siciliano

-siciliano 1 colher de sopa de raspas de limão-siciliano

Raspas de limão-taiti e de limão-siciliano para decorar Modo de preparo Em uma tigela grande, misture o leite condensado com o suco de limão até obter uma mistura homogênea. Na batedeira, bata o creme de leite gelado até formar picos firmes. Delicadamente, incorpore o creme de leite batido à mistura de limão, realizando movimentos suaves de baixo para cima para manter a leveza da musse. Acrescente as raspas de limão-siciliano à mistura. Distribua a musse em taças individuais ou em um recipiente maior e leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até que esteja firme. Antes de servir, decore com as raspas de limão-taiti e de limão-siciliano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Creme de wafer Ingredientes Creme branco

395 g de leite condensado

2 colheres de chá de essência de baunilha

1 l de leite

6 gemas de ovo

4 colheres de sopa de amido de milho

100 g de wafer recheado e coberto por chocolate

175 ml de água Creme preto 600 g de creme de leite

4 colheres de sopa de chocolate em pó

100 g de wafer recheado e coberto por chocolate Modo de preparo Creme branco Em um recipiente, dilua o amido de milho na água. Em uma panela, coloque o leite, o leite condensado e a essência de baunilha e leve ao fogo médio. Quando começar a levantar fervura, acrescente as gemas com o amido de milho diluído. Mexa sem parar até ganhar consistência. Em seguida, despeje a mistura em uma travessa e espere esfriar. Quando estiver frio, pique o wafer por cima do creme branco e reserve. Creme preto Em uma panela, coloque o creme de leite com o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar e aguarde esfriar. Depois, coloque o creme de chocolate preto na travessa sobre o creme branco e acrescente o wafer picado. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva em seguida. Gelatina cremosa Ingredientes 40 g de gelatina sabor morango

700 ml de água fervente

150 g de creme de leite

200 g de leite condensado

Morangos para decorar Modo de preparo Em um recipiente, misture 20 g de gelatina com 500 ml de água fervente até ficar homogêneo. Coloque em taças individuais. Leve à geladeira para endurecer. Em um recipiente, misture 20 g de gelatina com o restante da água e aguarde esfriar. Coloque no liquidificador, adicione o creme de leite, o leite condensado e bata até ficar homogêneo. Despeje essa segunda mistura sobre as taças com a gelatina firme e leve para gelar novamente. Sirva decorado com os morangos.

Play

Cheesecake de frutas vermelhas (Imagem: vidiuotaru | Shutterstock) Cheesecake de frutas vermelhas Ingredientes 100 g de margarina

200 g de biscoitos de maisena

450 g de cream cheese

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite Cobertura 400 g de framboesas picadas

400 g de morangos picados

400 g de mirtilo picado

150 g de açúcar Modo de preparo Comece triturando os biscoitos no processador ou liquidificador até obter uma farofa. Em um recipiente, misture-os com a margarina até ficar homogêneo e forre a base e as laterais de uma forma de fundo removível e reserve. Em um liquidificador, bata o cream cheese, o creme de leite e o leite condensado até ficar homogêneo. Em seguida, despeje o creme sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até firmar. Leve à geladeira para gelar.