Por que MC Poze foi solto e quais medidas ele terá que cumprir?

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, teve a prisão revogada na noite desta segunda-feira, 2, após a Justiça do Rio de Janeiro conceder um habeas corpus. Ele estava preso desde a última quinta-feira, 26 .

MC Poze do Rodo estava detido no presídio de de Bangu 3, no Complexo de Gericinó. No entanto, o desembargador Peterson Barroso, da Segunda Câmara Criminal, determinou a soltura e o cumprimento de medidas cautelares pelo artista.

Relembre a prisão de MC Poze

O cantor MC Poze do Rodo foi preso na sua residência no bairro Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), na última quinta-feira, 26 de maio.



De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Poze é acusado de apologia ao crime e de ter envolvimento com o Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado.