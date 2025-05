Polícia prende cantor MC Poze do Rodo no Rio de Janeiro

O artista foi preso em uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade.

Policiais civis prenderam o cantor MC Poze do Rodo, nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Polícia Civil, Poze do Rodo supostamente teria ligações com uma facção criminosa.

As investigações, segundo a polícia, constataram que o cantor fazia shows exclusivamente em áreas controladas pelo Comando Vermelho.

Os shows, de acordo com a polícia, contavam com a presença ostensiva de criminosos armados, para garantir a “segurança” do artista e do evento.

A polícia investiga ainda o crime de apologia ao crime, já que suas músicas fazem, na visão da Polícia Civil, apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogos, além de incitar confrontos armados entre facções rivais.