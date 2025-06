Ex-empresário que acusa MC Poze de agressão relembra episódio: 'Pior dia'

A nota dizia, ainda, que “Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor”, além de “ter se envolvido em uma briga quando descoberto”.

Sobre as agressões, o ex-empresário relatou que ainda sofre com as sequelas. Renato disse, ainda, que deve ir ao 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, nesta segunda-feira, 2, para saber se há novidades no inquérito que investiga o cantor por cárcere privado e tortura.

Prisão de MC Poze do Rodo

Além dessas acusações, MC Poze do Rodo enfrenta outras duas: apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, conforme divulgou a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Por essas duas últimas, o cantor de funk foi preso preventivamente na última quinta-feira, 29.