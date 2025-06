Para EUA, disputa comercial com a China pode ser resolvida com diálogo Trump-Xi

As tensões comerciais entre Estados Unidos e China poderiam ser resolvidas durante uma conversa entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, que aconteceria "muito em breve", sugeriram, neste domingo (1º) altos funcionários do governo americano.

Trump reacendeu as disputas tarifárias com a China na sexta-feira, ao acusar Pequim de não respeitar os termos do acordo de distensão, negociado entre os dois países em 12 de maio, em Genebra (Suíça).