Nintendo revela preço e data de lançamento do Switch 2 no Brasil

O título Donkey Kong Bananza, que também é exclusivo do aparelho, teve definido o valor de R$ 439,90. "A pré-venda no varejo brasileiro do Nintendo Switch 2 começará em breve em lojas selecionadas", disse a Nintendo em comunicado enviado para a imprensa, como relatou a IGN Brasil.

Os preços de acessórios como o Joy-Con e o Pro Controller ainda não foram revelados para o mercado brasileiro.

Nintendo faz mudança estratégica para conquistar um público mais amplo; CONFIRA

Nintendo Switch 2: data de lançamento no Brasil

No comunicado à imprensa, a Nintendo destacou que o Switch 2 será lançado no Brasil no dia 5 de junho de 2025. A data é a mesma do lançamento global.