Sebastião Salgado: 10 fotos que contam sua intensa relação com Amazônia

Sebastião Salgado | Taschen Livro e exposição reúnem imagens feitas desde os anos 1990; Na foto, Ino Tamashavo mostra os colares típicos dos marubo e seu pássaro de estimação Por trás das belas imagens em preto e branco de montanhas, rios e da floresta amazônica — e dos retratos de 12 das 305 etnias indígenas presentes na região apenas no Brasil — Sebastião Salgado documentou histórias de garimpo ilegal, conflitos com madeireiros, garimpeiros e autoridades locais, mortes por falta de atendimento médico e episódios de perseguição. O fotógrafo morreu nesta sexta-feira (23/5), aos 81 anos, na França, onde vivia, em Paris.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Salgado dedicou sete anos ao projeto Amazônia, transformado em livro (ed. Taschen) e exposição internacional — que passou por Londres, Roma, Paris e São Paulo. BBC "Os brasileiros têm que saber quem é a Amazônia e quem são esses indígenas, seus nomes. O brasileiro tem que começar a olhar, ver, refletir e tomar posição. Aquilo tudo ali é nosso. Então temos que tomar conta da casa", afirmou à BBC News Brasil a arquiteta Lélia Wanick Salgado, curadora da exposição e parceira do fotógrafo, em 2022. A seguir, confira algumas imagens do projeto. Sebastião Salgado | Taschen Livro e exposição têm cerca de 200 imagens de parques nacionais e povos amazônicos; na foto, a chuva intensa no Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre A região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, próxima à fronteira com o Peru, abriga sete povos indígenas de contato recente ou permanente, além de pelo menos 14 grupos isolados — oito com registros confirmados e seis em estudo ou sob investigação. Trata-se da maior população indígena não contatada do mundo.

Salgado foi o primeiro a registrar os korubo, em outubro de 2017. Também fotografou os marubo — uma das maiores populações da região, com cerca de 2.500 pessoas. Os korubo iniciaram os primeiros contatos com não indígenas nos anos 1990, durante um surto de malária. Atualmente, são cerca de 100 pessoas, vivendo em duas aldeias e com pouca interação com o mundo exterior. Outros grupos permanecem em isolamento e, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), enfrentam ameaças constantes de invasores, especialmente garimpeiros, em áreas como os rios Jutaí e Jandiatuba. Poucos falam português.

Sebastião Salgado | Taschen Pinu Vakwë Korubo (esq.), com um pássaro cujubi pendurado no ombro, e Xuxu Korubo, com flechas no ombro, foram fotografados por Salgado em 2017 Sebastião Salgado | Taschen Ino Tamashavo mostra os colares típicos dos marubo e seu pássaro de estimação Beto Marubo, da União dos Povos do Vale do Javari (Univaja), que acompanhou Sebastião Salgado na expedição, relatou à BBC News Brasil, em 2022, os bastidores da viagem. "Em 2017, Sebastião Salgado me procurou querendo acessar os índios korubo. Na época, eu não sabia quem ele era e disse: 'Não concordo. Esse tipo de trabalho tende a retratar os indígenas como se vivessem isolados e puros, o que não condiz com a realidade. Eles estão vulneráveis diante de uma Funai que falha em protegê-los e, muitas vezes, os coloca em risco. Não acho certo'." Segundo ele, a decisão foi precedida por semanas de conversa. "Ficamos um mês nessa discussão. Mas ele disse: 'Beto, eu quero e posso ajudar você. Vou levar essa preocupação a todos os fóruns em que eu apresentar essas fotos. Não é só falar, é mostrar. Eles vão se sensibilizar'. E eu acabei indo com ele."

Para Marubo, era fundamental que as imagens fossem acompanhadas de depoimentos dos povos retratados e explicações claras, "para quem não entende nada de índio". "Antes, as exposições do Sebastião Salgado eram só ele e as fotos. Agora, têm esse componente de dar voz aos indígenas", afirmou. Sebastião Salgado | Taschen Segundo associações indígenas, o rio Cotingo, visto na foto, é um dos mais visados pelos garimpeiros ilegais que atual na TI Raposa Serra do Sol A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, uma das primeiras e maiores áreas demarcadas no país, também foi retratada no projeto.