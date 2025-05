Julgamento de Sean ‘Diddy’ Combs: acusações, defesa e o que saber

Sean Diddy Combs foi preso após acusações de agressão sexual / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

O julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs, tem início em Nova York nesta segunda-feira, 5, com a parte de seleção do júri. Diddy será julgado sob a acusação de ter utilizado a influência e os recursos de seu império empresarial para abusar sexualmente de mulheres. A seleção estava marcada para iniciar pela manhã e pode durar vários dias. As declarações de advogados e os depoimentos devem acontecer na próxima semana.

Caso Diddy: LEIA TUDO o que se sabe sobre o caso do rapper Julgamento de Sean 'Diddy' Combs: quais as acusações? O texto de acusação contra Diddy possui 17 páginas, apresentando envolvimento em tráfico sexual e participação como presidência em uma conspiração de extorsão. O rapper é acusado de gerir um esquema criminoso, desde 2008, que incluía sequestros, incêndio criminoso, trabalho forçado e suborno. Segundo o governo, ele também ameaçava as vítimas para participarem dos chamados "freak-offs", descritos como eventos onde as pessoas eram coagidas a terem relações sexuais com profissionais do sexo sob o efeito de drogas. Diddy costumava gravar vídeos desses eventos para chantagear os envolvidos. No entanto, posteriormente, as gravações acabaram servindo como prova dos crimes para a polícia.

Um fator que também acabou contribuindo para o caso foram as acusações da ex-namorada de Diddy. Cassandra Ventura, conhecida como Cassie. Ela abriu uma ação judicial contra o rapper em 2023, acusando-o de estupro, agressão e sexo forçado com profissionais do sexo masculinos.



Juiz indefere pedido de Sean 'Diddy' Combs para adiar julgamento; CONFIRA Um fator que também acabou contribuindo para o caso foram as acusações da ex-namorada de Diddy. Cassandra Ventura, conhecida como Cassie. Ela abriu uma ação judicial contra o rapper em 2023, acusando-o de estupro, agressão e sexo forçado com profissionais do sexo masculino. Julgamento de Sean ‘Diddy’ Combs: o que diz a defesa? Diddy e seus advogados relatam que ele é inocente e que qualquer sexo grupal aconteceu de maneira consensual. Eles dizem que não houve esforço para coagir as pessoas e que não há uma organização criminosa.