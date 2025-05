Dia da Luta Antimanicomial: conheça 6 filmes que debatem o tema

Neste domingo, 18 de maio, é comemorado o Dia da Luta Antimanicomial, que garantiu os direitos humanos no tratamento para pessoas com sofrimento mental

Neste domingo, 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial , data que marca as mobilizações brasileiras em prol do fechamento de manicômios e da proposta de novas legislações, que ajudaram a implantar uma rede de saúde mental e atenção psicossocial, que se tornou referência mundial .

A Reforma Psiquiátrica no Brasil foi um movimento social e político que agiu em prol da luta contra o modelo asilar-manicomial, transformando a forma como o País acolhe e trata as doenças da mente que acometem a população.

Adaptado do livro homônimo, de 2013, “Holocausto Brasileiro” relata uma das maiores tragédias brasileiras: a morte de 60 mil pessoas na maior instituição psiquiátrica que já existiu no Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, fundado em 1903, em Minas Gerais.

Escrito por Luiz Bolognesi e dirigido por Laís Bodanzky, “Bicho de Sete Cabeças” conta a história de Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro), que vivem uma relação conturbada. O pai despreza o mundo do filho, que também não suporta a presença do pai. A situação chega ao limite quando Neto é enviado para um manicômio e passa a ter que suportar as agruras do sistema manicomial. A obra é inspirada no livro "Canto dos Malditos" (1990), de Austregésilo Carrano.

Essa luta foi abordada em diversas obras do Brasil, com livros, documentários, filmes e exposições. Confira a seguir uma seleção de seis produções cinematográficas que abordam a luta antimanicomial.

Onde assistir: Prime Video

Estamira (2004)

Com direção e roteiro de Marcos Prado, “Estamira” conta a história de uma mulher de 63 anos, que sofre de distúrbios mentais, trabalha e mora há 20 anos em um aterro sanitário. No documentário, ela analisa questões de interesse global com lucidez para que o espectador repense a loucura de cada um, inclusive a dela.

Onde assistir: Globoplay

Saúde Mental e Dignidade Humana (2014)

Produzido pelo Centro de Memória da OAB, “Saúde Mental e Dignidade Humana” é um documentário curta-metragem que resgata a história do tratamento dispensado aos doentes mentais pelo sistema judiciário no Brasil. Na narrativa, é apresentado o “histórico da loucura”, tanto dentro quanto fora do Brasil, além dos projetos de lei que tratam do assunto.

Onde assistir: Youtube