Dia da Luta Antimanicomial: o que é debatido no 18 de maio?

Data é celebrada no dia 18 de maio, relembrando o Movimento da Reforma Psiquiátrica. São décadas de debate no Brasil desde encontro realizado em 1987

A data, em seu conceito, está ligada à Itália, com o médico e psiquiatra Franco Basaglia. O profissional realizou mudanças conceituais e práticas no sistema do hospital psiquiátrico no qual trabalhava, na cidade de Gorizia.

Dentre as medidas de Basaglia, estava abolir o isolamento e devolver a liberdade aos pacientes. As propostas do italiano influenciaram a luta antimanicomial brasileira, que se desenvolveu ao longo de vários episódios.

Por que 18 de maio foi escolhido para marcar a luta antimanicomial no Brasil?

O dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial por causa do Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru (SP), realizado no dia 18 de maio de 1987. Resultado de um grande movimento, o evento promoveu discussões sobre o modelo de tratamento da saúde mental no País.

Como consequências da luta, é possível destacar a Reforma Psiquiátrica e a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos (SP). O episódio no litoral paulista se deu após denúncias na imprensa de maus-tratos no local, o que provocou a intervenção municipal no Anchieta.