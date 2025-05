Chris Brown é preso por agressão com garrafa em boate

O cantor Chris Brown, de 36 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 15, em Manchester, Inglaterra, acusado de agredir um produtor musical com uma garrafa em uma boate de Londres. A prisão aconteceu no hotel cinco estrelas Lowry, por volta das 2 horas, segundo o jornal The Sun.

A polícia de Londres confirmou, sem informar o nome do cantor, que um homem de 36 anos foi detido por suspeita de causar lesão corporal grave e que o caso segue sendo investigado por detetives da Unidade de Comando Básico da Área Centro-Oeste.