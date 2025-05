Casa de Vovó Dedé abre inscrições para concurso musical; saiba mais

Edição de 2025 do Projeto Revelarte, concurso de novos talentos promovido pela Casa de Vovó Dedé, está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 do Projeto Revelarte, concurso de novos talentos promovido pela Casa de Vovó Dedé, instituição localizada na Barra do Ceará. Com inscrições gratuitas até o dia 15 de junho, o concurso busca revelar e desenvolver artistas locais em início de carreira.

