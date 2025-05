Feira do Livro SP: 40 anos da redemocratização é tema deste ano

Além de mais de 150 expositores, entre editoras, livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura, a feira terá debates com autores brasileiros e estrangeiros da literatura, da poesia e da não ficção, e outras atividades em torno da cultura do livro.

O evento já tem 65 convidados confirmados na programação, incluindo nomes como Aline Bei, Cidinha da Silva, Lázaro Ramos e Marcelo Rubens Paiva . As novidades deste ano incluem o Espaço Rebentos, com atividades para o público infantil, e a celebração do aniversário de nascimento de Machado de Assis. O escritor nasceu em 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro.

“Se em 2024 lembramos os 60 anos do Golpe de 1964, em 2025 vamos celebrar o retorno da democracia, que teve na mesma praça Charles Miller um de seus palcos mais importantes”, afirmou, em nota, Paulo Werneck, um dos organizadores do evento. A praça foi palco das grandes manifestações da campanha Diretas Já .

Os realizadores do festival - a Associação Quatro Cinco Um e a Maré Produções - anunciaram que a programação terá entre seus principais eixos os 40 anos da redemocratização no país. Outros eixos são a desigualdade brasileira, a sustentabilidade ambiental, a divulgação científica, a produção infantojuvenil e a cultura afro-brasileira.

A programação oficial será realizada em três pontos, todos de livre acesso ao público: o Palco da Praça, montado diante da fachada histórica do Estádio do Pacaembu; o Auditório Armando Nogueira, que integra o Museu do Futebol, parceiro da feira; e o novo Espaço Rebentos, que inaugura a programação infantil oficial do festival, incluindo bate-papos com autores, contação de histórias e oficinas. Já os Tablados Literários, espalhados pela praça, terão uma programação paralela pautada pelos expositores.