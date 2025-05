Saiba tudo sobre 'Doom: The Dark Ages', jogo que será lançado nesta semana

“Doom: The Dark Ages” explora a ascensão do protagonista da série, o Doom Slayer , enquanto ele se torna a última esperança de um reino medieval que luta contra as forças do inferno.

Sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, “Doom: The Dark Ages” apresenta uma jogabilidade que consiste em atirar com diversas armas, utilizar escudos e até controlar um robô ou um dragão.

“Doom: The Dark Ages” está com uma nota 85 no site Metacritic, tendo como base 52 análises. O título vem sendo elogiado por sua jogabilidade e suas adições ao combate. Críticas negativas foram feitas a respeito do enredo, que tem pouca profundidade.

“Doom: The Dark Ages” estará disponível no Xbox Game Pass?

O jogo “Doom: The Dark Ages” estará disponível no Xbox Game Pass desde o seu lançamento, que acontecerá no dia 15 de maio de 2025. O título também poderá ser jogado via PC Game Pass e via streaming.

“Doom: The Dark Ages”estará disponível na PlayStation Plus?

O jogo “Doom: The Dark Ages” não estará disponível no serviço da PlayStation Plus em seu lançamento. É possível que a obra entre no catálogo futuramente, mas não há confirmação.

Por outro lado, “Doom” e “Doom Eternal”, jogos anteriores da série moderna, estão no catálogo da PlayStation Plus Extra.