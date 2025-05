Mostra gratuita no Pecém homenageia pescadores e memória do mar

Pescadores são tema de exposição no calçadão do Pecém / Crédito: Ana de Sousa/ Divulgação

Neste domingo, 17, o calçadão da igreja matriz, na orla do Pecém, será palco de uma homenagem à ancestralidade e resistência das comunidades pesqueiras do litoral cearense. A realização da exposição fotográfica "Povos da Praia, Memórias do Mar" é do coletivo Maré Mansa e reúne 20 retratos de pescadores da Taíba e do Pecém, em uma celebração que mistura arte, memória e identidade costeira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As imagens são assinadas pela jornalista e fotógrafa Ana de Sousa, idealizadora do projeto. Mais do que simples registros, os retratos possuem o intuito de captar expressões marcadas pelo tempo, pelo sol e pela relação íntima com o mar. Como gesto simbólico e poético, cada pescador retratado receberá uma vela artesanal pintada à mão com sua própria imagem pelo artista Cassote Santos, natural da Taíba. As velas, que transformam os rostos em pontos de luz, representam uma homenagem à trajetória de vida de cada personagem retratado.