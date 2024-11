João Bosco e Lia de Itamaracá fazem shows gratuitos no Ceará

João Bosco e Lia de Itamaracá são atrações do Festival Choro Jazz Crédito: Victor Correia/Divulgação e Matheus José Maria/Divulgação

Em edição comemorativa de 15 anos, o Festival Choro Jazz chega a Fortaleza e Jericoacoara entre 30 de novembro e 8 de dezembro. O evento reúne nomes como Roberto Menescal, João Bosco, Lia de Itamaracá e A Cor do Som em programação gratuita. O Choro Jazz chega à reta final após etapas em Soure (PA), Belém (PA) e Crato em primeira edição itinerante. A iniciativa promove um grande encontro da música brasileira com artistas de diferentes partes do País. As apresentações ocorrem em espaços como o Anfiteatro do Dragão do Mar, em Fortaleza, e a Praça Central de Jericoacoara. O Festival Choro Jazz deste ano tem como principal homenageada a cantora pernambucana Lia de Itamaracá, que faz show em 8 de dezembro.