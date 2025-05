Curta de animação feito por cearenses é exibido no Cinema do Dragão

"O Medo Tá Foda" estreia no Festival de Cinema Ceará Voador / Crédito: Ilustrador - Carlos Junior

O curta-metragem de animação “O Medo Tá Foda”, dirigido por Esaú Pereira, estreia em Fortaleza durante o Festival de Cinema Ceará Voador. Com referências ao cotidiano das periferias do Ceará, o filme apresenta uma história de ficção científica com toques de romance. A produção integra a mostra competitiva do festival, que acontece entre quarta-feira, 8, e sábado, 10, no Cinema do Dragão. LEIA TAMBÉM | Documentário sobre impacto social da cultura geek estreia no Dragão

"O Medo Tá Foda" é a única animação selecionada para esta edição do Ceará Voador. O filme foi contemplado no XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo – Produções, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), e é realizado pela Studio Zonzo, produtora cearense especializada em animação. A curadoria do festival é assinada por Pedro Diógenes, diretor de "A Filha do Palhaço", Rúbia Mércia e Ulisses Arthur, nomes de destaque no audiovisual cearense. Além de "O Medo Tá Foda", outros 14 curtas e dois longas compõem a programação do evento. A criação do curta-metragem de animação Esaú Pereira é natural do bairro Jardim Iracema, na periferia de Fortaleza. Cineasta, com 12 anos de audiovisual, já dirigiu os curtas "AoMar" (2016) e "Então Eu Danço" (2021), e é fundador da Studio Zonzo, especializada em animações 2D e 3D. "O Medo Tá Foda" é a primeira produção na qual assina tanto a direção quanto o roteiro. O diretor relata a dificuldade que a arte tem de chegar até as pessoas de sua comunidade, mesmo com apoio de projetos e ONG's: "Não foi diferente comigo, trabalhava meio período e decidi pedir uma oportunidade a um amigo, foi ali que conheci a Casa Fora de Eixo Nordeste. Foi ali que fui abraçado e criado em arte".

"Viver e crescer nesse bairro, nesse meio, é falar sobre uma Fortaleza do presente cheia de amor entre camadas de dificuldades, uma cidade esquecida mas vivida", destaca o Esaú. Ele remodela a Cidade por meio da animação, trazendo os questionamentos e as paixões. O forró também é parte importante da sua criação: "Amo citar o som dos meus domingos nos meus filmes". Sobre o curta-metragem"O Medo Tá Foda" O roteiro do curta é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Esaú Pereira, formado na quinta turma de audiovisual da Vila das Artes. A narrativa se inicia com o furto de um “dindin” e se passa em um cenário desértico, ensolarado e apocalíptico. A trama acompanha a fuga do protagonista Revo, que encontra, ao longo do caminho, figuras essenciais para ajudá-lo a enfrentar seus medos.

A trilha sonora do filme conta com a canção “Pôr do Sol Marrom”, de Mateus Fazeno Rock, e uma versão cover de “Planeta de Cores”, do Forrozão Tropykália, interpretada por Maria Adelino. O filme será exibido no sábado, 10, na Sala 2, com debate e mediação de Felipe Camilo. Leia mais notícias e críticas de cinema no O POVO online

O roterista e diretor não esconde sua excitação para a estreia na primeira edição do Festival: "É uma honra estar participando, o filme estreia no Ceará, mas já rodou pelo Brasil e eu estou doido para ver a reação das pessoas daqui, tanto sobre as referências quanto as emoções que o filme causa". A animação já concorreu em outros festivais de cinema como a Mostra Competitiva de Curtas da 13ª Mostra Wallace, realizado em São Paulo, e foi exibida no começo do ano na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Festival de Cinema Ceará Voador As produções selecionadas para o Festival Ceará Voador recebem um prêmio de R$ 1.000, e os vencedores de cada categoria ganham um troféu exclusivo.