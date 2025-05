Documentário sobre impacto social da cultura geek estreia no Dragão

Documentário "Cultura Geek Transformando Vidas", idealizado pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira, estreia no Cinema do Dragão

No próximo dia 23 de maio, estreia no Cinema do Dragão o documentário “Cultura Geek Transformando Vidas", às 19 horas e com sessão gratuita.

A produção é idealizada pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).