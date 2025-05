Festival Noia exibe curtas em centros socioeducativos de Fortaleza

A ação é realizada em parceria com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e acontecerá nas sextas-feiras, 9, 23 e 30 de maio.

Neste mês de maio, o Festival Noia realiza uma mostra especial nos centros socioeducativos de Fortaleza , com o objetivo de promover o acesso à cultura e ao audiovisual para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, além de alcançar gestores, professores e socioeducadores.

O festival conta com o apoio do O POVO, Canal FDR e a Fundação Demócrito Rocha.

A programação inclui sessões de cinema com curtas-metragens premiados na 22ª edição do festival, seguidas de debates que abordam temas relevantes como identidade, direitos humanos, cultura e projeto de vida.

Além das exibições, serão realizadas atividades formativas que visam qualificar os socioeducadores, professores e gestores, com ênfase na mediação cultural e no uso do cinema como ferramenta pedagógica.