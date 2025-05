Lady Gaga chama fã ao palco e lê carta dedicada ao Brasil no RJ

No último sábado, 3, Lady Gaga protagonizou um show histórico na Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro. Em um momento emocionante, um fã brasileiro subiu ao palco para ajudá-la a ler uma carta escrita especialmente para os admiradores do país.

Durante o segundo ato do show, logo após a performance de "Paparazzi", Gaga convidou Nicolas ao palco. Juntos, eles hastearam a bandeira do Brasil antes de iniciarem a leitura da carta.

Como forma de demonstrar seu amor pelo País, Gaga redigiu uma carta dedicada aos “Little Monsters” brasileiros, ressaltando sua conexão especial com o público e a importância do Brasil em sua trajetória.

O espetáculo marcou o aguardado retorno da artista ao Brasil, sete anos após o cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2017.

Nicolas, formado em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2023, atua desde 2022 no hotel Copacabana Palace , onde Gaga estava hospedada.

O povo do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar. Hoje vocês estão tão vibrantes e lindos quanto o sol e a lua surgindo sobre o oceano, bem aqui na praia de Copacabana. Mas de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim. Vocês esperaram mais de 10 anos.



Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, me fortalecendo. Mas, enquanto eu me curava, algo poderoso acontecia. Vocês continuavam lá, torcendo por mim, pedindo para eu voltar quando estivesse pronta. Brasil: eu estou pronta!



Eu amo vocês. Obrigada por esperarem. Obrigada por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Esta noite eu quero ajudar vocês a brilhar junto comigo, quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspire com seu espírito.