Carlos Alberto de Nóbrega defende esposa 40 anos mais jovem após ataques

Humorista Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre relação com a médica Renata Domingues após críticas na internet / Crédito: reprodução / Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, voltou a se pronunciar nesta semana sobre os ataques que sua esposa, a médica Renata Domingues, 40 anos mais nova, vem recebendo nas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, o apresentador do SBT reforçou o carinho e o companheirismo da mulher, com quem se casou em 2018. VEJA também: Simone Mendes é alvo de ataques nas redes e marido denuncia grupo



No dia 21 de abril, Nóbrega utilizou o Instagram para rebater comentários que responsabilizavam Renata pelo fim de seu casamento anterior com Andréa de Nóbrega. O apresentador afirmou que o relacionamento com a ex-esposa já havia terminado antes de ele conhecer Renata. "Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher", disse ele. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Carlos Alberto acrescentou que o primeiro casamento durou 34 anos e terminou de forma amigável, e o segundo já estava encerrado quando conheceu a atual companheira.

Renata relata sofrimento com ataques e busca por justiça Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, Renata Domingues revelou que vem recebendo mensagens de ódio e ameaças há cerca de um ano devido à diferença de idade com o marido. “Aguentei até aqui. Foram ‘n’ mensagens de perfis fakes falando mal de mim, me difamando. Muitas fotos que eu posto com o Carlos Alberto, não respeitam às minhas postagens, não respeitam a gente. Tudo isso começou a me abalar muito. Estou me sentindo lesada”, desabafou, emocionada.

A médica contou que contratou dois advogados especializados em crimes digitais para identificar os autores dos ataques. "Essas mensagens têm teor muito comprometedor, de coisas pessoais, que, com certeza, são pessoas que já viveram o ciclo com algumas outras pessoas que a gente convive", relatou ela.

Carlos Alberto e Renata Domingues: casamento e vida a dois Carlos Alberto e Renata oficializaram a união em 24 de maio de 2018, em uma cerimônia civil seguida de uma comemoração reservada entre amigos e familiares. Desde então, o casal compartilha momentos do dia a dia nas redes sociais, enfrentando juntos críticas e comentários negativos.

"Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste", desabafou o apresentador em defesa da esposa.

Desafios na saúde Em novembro de 2023, Carlos Alberto sofreu uma queda em sua casa de campo, resultando em um coágulo na cabeça e uma costela trincada. Ele passou por uma cirurgia bem-sucedida no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.