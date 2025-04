Prime Video, Netflix e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para os filmes “Outro Pequeno Favor” e "As Quatro Estações do Ano " , confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) e Emily Nelson (Blake Lively) se reunem na linda ilha italiana de Caprir, para o casamento extrevagante de Emily e um rico executivo italiano. Junto com os aconvidados glamurosos, vêm aí assassinatos e traições em um casório com mais sobe e desce que as estradas de Marina Grande a Capri.

Clique aqui para ver o trailer

Netflix

Três casais, quatro viagens e muita bagagem. "As Quatro Estações do Ano" acompanha os altos e baixos de um grupo de amigos de longa data em quatro viagens de férias, cada uma em uma estação do ano. Com Tina Fey, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen, Colman Domingo e SteveCarell.

Clique aqui para ver o trailer