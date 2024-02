Série com atores cearenses realiza pré-estreia no Cine São Luiz

Foi recentemente divulgada a pré-estreia da nova série televisiva “Se Avexe Não”. A produção nordestina, que conta com elenco de atores totalmente cearenses, será lançada com exclusividade no Cineteatro São Luiz, no dia 27, uma terça-feira, às 19 horas.

Produzida pela Orla Filmes, “Se Avexe Não” foi filmada na cidade de Fortaleza e possui o enredo e textos escritos por Luciana Vieira, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo.

O filme é produto do edital PRODAV das TVs Públicas 2018 e terá estreia nacional, no dia 6 de março, às 21h, na TV Brasil (EBC), canal 3.