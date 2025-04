Until Dawn: veja as principais diferenças entre o filme e o jogo

Filme Until Dawn: Noite de Terror chega aos cinemas no dia 24 de abril / Crédito: Divulgação/Sony Pictures

O filme "Until Dawn: Noite de Terror" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 24, trazendo uma história diferente do jogo de mesmo nome (Until Dawn, de 2015). O live-action apresenta novos personagens e conta com uma dinâmica diferente em seu enredo. O POVO explica as principais diferenças entre as obras.

Until Dawn: qual a história do filme? Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã Melanie, Clover e seus amigos partem para o vale remoto onde o desaparecimento aconteceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles acabam sendo mortos por um assassino mascarado, mas acordam no dia seguinte e se encontram novamente no começo daquela tarde. Presos no vale, eles revivem a mesma noite de novo e de novo, com a única mudança sendo a ameaça assassina. O grupo percebe que eles têm apenas mais um limitado número de mortes disponível e que a única maneira de escaparem é se sobreviverem até o amanhecer.

Until Dawn: qual a história do jogo? Um ano após o desaparecimento de suas irmãs Hannah e Beth, Josh convida seus amigos para um retorno ao chalé nas montanhas Blackwood Pines. Sam, Chris, Ashley, Emily, Matt, Jessica e Mike aceitam, mas logo descobrem que não estão sozinhos no local. Tomados por medo e terror, os personagens precisarão descobrir os segredos da montanha para que possam sobreviver até o amanhecer. O título foi lançado como exclusivo do PlayStation 4 em 2015 e teve boa recepção. Em 2024, recebeu um remake, com versões para PlayStation 5 e PC.

Until Dawn: qual a história do remake do jogo? O remake de Until Dawn traz o mesmo enredo do jogo original, mas apresenta trechos adicionais, nova trilha sonora e novos gráficos. Há um novo final para um dos personagens e uma nova cena pós-créditos. Ao contrário do que foi especulado anteriormente, a cena pós-créditos não parecer ter ligação com o filme. Games: remake de Until Dawn melhora gráficos e traz novas cenas; CONFIRA Os gráficos estão muito bons no remake de Until Dawn Crédito: Reprodução/Sony Interactive Entertainment